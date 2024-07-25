Украинский беспилотник ранил мирного жителя Белгородчины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 25 июля, сообщил о ранении мирного жителя в результате атаки украинского дрона.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В селе Новое Волоконовского района беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле частного дома. В результате атаки пострадал мирный житель, который находился во дворе. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением правой поясничной области и грудной клетки доставлен в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Также механические повреждения получил легковой автомобиль».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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