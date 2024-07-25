В Донецке под украинскими обстрелами погибли два человека

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 25 июля, сообщил о гибели двух и ранении восьми человек, в том числе ребенка, в результате обстрелов Донецка со стороны Украины.

В своем Telegram-канале Пушилин написал: «Два человека погибли, еще восемь мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения сегодня в результате киевской агрессии. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. ...За сегодняшний день со стороны ВФУ совершено 25 вооруженных атак, выпущено порядка 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм и ударный БПЛА».

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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