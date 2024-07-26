В Петербурге семь человек заразились сальмонеллезом из-за куры-гриль из Eurospar

Семь случаев сальмонеллеза выявлено у покупателей куры-гриль в супермаркете Eurospar на Владимирском проспекте в Санкт-Петербурге. Городское управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Они провели лабораторное обследование работников супермаркета, взяли пробы продовольственного сырья, готовой продукции, воды. Кроме того, была проведена дезинфекция. Также была забракована и утилизирована некачественная пищевая продукция.

Как отметили в ведомстве, в супермаркете выявлены грубые нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при изготовлении кулинарной продукции. В частности, не соблюдались технологические процессы приготовления блюд, сроки годности, условия хранения и реализации продукции, требования к санитарному содержанию производственных помещений.

Противоэпидемические мероприятия в настоящее время продолжаются. Ведомством составлен протокол о временном запрете деятельности цеха по изготовлению кулинарной продукции. Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать содействие пострадавшим в составлении досудебной претензии к супермаркету и выступить в суде в их защиту.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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