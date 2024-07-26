В Кузбассе три человека погибли в аварии с грузовиком

В Кемеровской области три человека погибли и три пострадали в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на трассе Кемерово – Новокузнецк. 25-летний водитель минивэна, перевозивший шесть пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика и допустил столкновение с ним.

В ДТП погибли водитель минивэна и его пассажиры – 37-летняя женщина и 13-летняя девочка. Трое детей госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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