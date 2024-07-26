На Кубани два человека погибли при столкновении двух легковушек с фурой

В Краснодарском крае столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате ДТП погибли два человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Авария случилась на федеральной дороге А-146 в районе поселка Октябрьский Северского района, столкнулись три автомобиля – «Лада Ларгус», «Хендэ» и большегруз «Мерседес». По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Прокуратура проводит проверку в связи со смертельной аварией. «По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Краснодар, Наталья Петрова
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