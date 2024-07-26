Женщина перевела 5 млн рублей раненому военному, который оказался мошенницей из Краснодара

Жительница Московской области стала жертвой мошенницы с Кубани. Как сообщила в полиции жертва обмана, она познакомилась в интернете с военнослужащим, который получил серьезное ранение в командировке, и ему требовались деньги. Она поверила в сложное положение нового знакомого и за несколько месяцев перевела ему на счет более 5 млн рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь.

В ходе розыска полицейские установили, что к преступлению причастна 32-летняя жительница Краснодара – при общении с пострадавшей она представилась военнослужащим и придумала легенду о полученной травме.

Женщину задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Краснодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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