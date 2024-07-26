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Пятница, 26 июля 2024, 19:32 мск

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Украинцы дважды обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 26 июля, сообщил об атаке со стороны ВСУ на два населенных пункта в Шебекинском городском округе.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Город Шебекино подвергся обстрелу из РСЗО. В результате осколками в одном частном доме посечены оконная рама, фасад, ограждение и хозпостройка, а также заборы еще в двух частных домовладениях. В селе Терезовка после сбросов боеприпасов с БПЛА повреждены два частных дома – выбиты окна, посечены кровли, фасады и хозпостройки, а также один легковой автомобиль».

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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