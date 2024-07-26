При пожаре в Ульяновске погибли люди, в том числе, ребенок

МЧС России в пятницу, 26 июля, сообщило о гибели трех взрослых и двухлетнего ребенка в пожаре, который случился в жилом многоэтажном доме в Ульяновске.

В пресс-службе ведомства сказали: «По предварительной информации, пострадали трое взрослых. К несчастью, погиб двухлетний ребенок. Горят три квартиры на третьем этаже многоэтажного дома по улице Корунковой. В подъезде сильное задымление, жильцов эвакуировали, для них в гостинице «Волга» подготовлен пункт временного размещения».

«Большинство людей из подъезда эвакуировали. Там с первого по девятый этаж эвакуированы. Глава города распорядился обеспечить людей временным жильем и подготовить пункты временного содержания», – сказал собеседник РИА Новости.

Ульяновск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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