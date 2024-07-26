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Пятница, 26 июля 2024, 22:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в пятницу, 26 июля, сообщил об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над Погарским районом.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!»

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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