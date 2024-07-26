В Белгородской области ранена женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в пятницу, 26 июля, сообщил о повреждении линии электропередачи и ранении женщины в результате обстрела со стороны украинских военных.
В своем Telegram-канале Гладков написал: «Село Бочковка Белгородского района подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой госпитализирована в отделение травматологии городской больницы №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается».
«В селе на текущий момент выявлены повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия – в одном из зданий пробита кровля, также повреждена линия электропередачи. Информация о последствиях обстрела уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», – добавил глава региона.
Белгород, Иван Бабурин
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