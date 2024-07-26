Над Брянской областью за час было сбито 12 украинских беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером в пятницу, 26 июля, сообщил, что в течение часа над пятью районами региона российские ПВО уничтожили двенадцать украинских БпЛА.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Украинские террористы продолжают свои попытки атаковать наш регион с помощью БпЛА. Массовым атакам подверглись несколько муниципальных районов района. Но благодаря нашим доблестным защитникам все воздушные цели были захвачены и уничтожены. В течение часа подразделениями Министерства обороны РФ были уничтожены еще двенадцать беспилотных летательных аппаратов авиационного типа».

«Шесть БПЛА – над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах», – уточнил глава региона.

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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