Над Брянской областью уничтожен и перехвачен 21 беспилотник

Министерство обороны РФ в пятницу, 26 июля, сообщило об уничтожении и перехвате средствами ПВО 21-го украинского беспилотника над территорией Брянской области.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «26 июля в интервале времени с 21.00 до 23.40 при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БпЛА над территорией Брянской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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