В Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области. Самолет потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, летчики живы.

«Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет», – уточнили в Минобороны.

Отмечается, что Су-34 выполнял полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

По предварительной информации ведомства, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности. На месте работает комиссия ВКС России.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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