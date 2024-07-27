Туапсе дважды тряхнуло за день: сейсмологи не ожидают сильного землетрясения

Два землетрясения магнитудой 3,7 балла произошли сегодня в первой половине дня в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. По данным властей, пострадавших и разрушений нет. Сейсмологи успокаивают: сильного землетрясения на территории Туапсе не ожидается.

Согласно сообщению Обнинского сейсмологического центра, первый подземный толчок был зафиксирован в 9:34 мск. Эпицентр землетрясения находился в море, между Туапсе и Лазаревским, в 40 км от берега на глубине 5 км.

Местные жители сообщили в соцсетях, что ощутили колебания, похожие на землетрясение, в их домах раскачивались люстры и звенела посуда.

Повторный подземный толчок произошел в 11:19 мск. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море, между Туапсе и Лазаревским районом Сочи в 4,6 км от берега Черного моря на глубине 5 км. В администрации Туапсинского района сообщили, что разрушений и пострадавших во время удара подземного стихии нет. Там отметили, что, несмотря на то, что оба толчка были одинаковой силы, повторный на суше оказался менее ощутим.

Подземные толчки под Туапсе прокомментировала руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович. По ее мнению, повторяющиеся землетрясения в Туапсинском районе свидетельствуют о нормальных природных явлениях – «происходит планомерная разрядка по тектоническому разлому», поэтому «сильного землетрясения не должно произойти», передает РИА «Новости».

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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