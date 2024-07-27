«Это провокация»: епископы Франции возмущены сценами насмешек над христианами на открытии ОИ в Париже

Конференция епископов Франции заявила о «чрезмерности и провокаций определенных сцен» в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Епископат расценил эти сцены как «насмешки и издевательства над христианами» и выразил сожаление по этому поводу, пишет «Фигаро».

В заявлении не уточняется, какие сцены возмутили епископат Франции. На открытии Игр 26 июля была продемонстрирована пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи с участием трансвеститов. В этой сцене Иисуса и его учеников изображали бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. Номер завершился появлением на сцене практически обнаженного мужчины в голубой краске, изображающего древнегреческого бога Диониса.

Как заявил епископат, церемония открытия ОИ подарила зрителям «прекрасные моменты красоты и радости», но в ней были «сцены насмешек и издевательства над христианами».

«Сегодня утром мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые пострадали от чрезмерности и провокаций определенных сцен. Мы хотим, чтобы они поняли, что олимпийское празднование выходит далеко за рамки идеологических предубеждений нескольких художников», – говорится в заявлении (цитата по РБК). Епископат поблагодарил представителей других конфессий, выразивших солидарность в этом вопросе.

Спорную постановку раскритиковали как пользователи интернета, так и известные политики и общественные деятели.

Депутат Европарламента от правой французской партии «Реконкиста» Марион Марешаль, племянница Марин Ле Пен, написала в соцсети X: «Всем христианам мира, которые смотрят церемонию открытия и почувствовали себя оскорбленными этой пародией на «Тайную вечерю»: знайте, что говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации».

Американский миллиардер Илон Маск счел сцену крайне неуважительной по отношению к христианам.

Скандальная постановка возмутила бывшего премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого: «Они (французы – прим. ред.) могут сделать отвратительной даже церемонию открытия Олимпийских игр».

Глава фракции партии «Право и справедливость» в польском сейме Мариуш Блащак назвал «шоу трансвеститов» пощечиной всем тем, для кого важны вера и традиции. «Печальное и удручающее доказательство того, что во имя культурной революции можно использовать любые приемы и попирать любые святыни», – заявил он.

Не понравилась церемония открытия ОИ и представителю МИД России Марии Захаровой. «Интересно, сколько же еще «шпионов» нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? Это не дно. Это дно Сены», – написала она в своем тг-канале.

Церемония открытия Олимпиады в Париже впервые состоялась за пределами главной спортивной арены. Парад спортсменов прошел на реке Сене – олимпийцы проплыли на лодках, а остальная часть – на набережной. Церемония не обошлась без конфузов. Так, олимпийский флаг был водружен на флагшток в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов назвал сборную Южной Кореи командой КНДР.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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