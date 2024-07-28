В Сочи автобус столкнулся с трактором – погибли и пострадали пятеро

В Сочи при столкновении рейсового автобуса и трактора пострадали пять человек, среди них – ребенок, который позже скончался в больнице. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

ДТП произошло в 11:40 на новом Краснополянском шоссе. В стационары доставлены трое взрослых с различными травмами средней степени тяжести. Еще двое пострадавших, мужчина и ребенок, в тяжелом состоянии были госпитализированы. Медики не смогли спасти несовершеннолетнего.

В салоне автобуса, по предварительной информации, находились 30 человек. Тех, у кого нет травм, пересадили в другой автобус.

Как сообищла пресс-служба регионального полицейского главка, автобус, по предварительной версии, столкнулся с трактором, водитель которого, не убедившись в безопасности маневра, разворачивался с обочины дороги. Жертвой ДТП стал 10-летний мальчик, уточнили в полиции. На месте аварии работают правоохранители. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Сочи, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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