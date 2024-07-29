В ДНР поймали украинского диверсанта, планировавшего взорвать автомобиль Минобороны

В Донецкой народной республике задержали мужчину, который по заданию украинской военной разведки планировал подорвать служебную машину Минобороны России. Об этом информирует Штаб обороны ДНР со ссылкой региональное управление ФСБ.

«УФСБ России по Донецкой народной республике с поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства», – говорится в сообщении.

На опубликованном спецслужбой видео видно, как мужчина достает из тайника самодельное взрывное устройство и передает его девушке, которая прячет СВУ в рюкзак, после чего обоих задерживают.

По данному факту возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Также сообщается, что задержанный дал признательные показания и раскрыл детали работы на украинскую разведку. В настоящее время проводятся следственные действия и дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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