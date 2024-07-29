В Горловке ударивший по трамваю дрон ранил женщину

Украинский дрон атаковал трамвай в центре Горловки в Донецкой Народной Республике. Один человек пострадал, рассказал мэр города Иван Приходько.

Украинские боевики отправили ударный БПЛА для атаки по городской инфраструктуре. Удар пришелся по трамваю во время движения по центральной улице.

«Ранена вагоновожатый трамвайного вагона вследствие удара БПЛА ВФУ в центре Горловки. Временно прекращено движение трамваев в микрорайон «Квартал 245» и в посёлок Шахты им. В. И. Ленина», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Позже он сообщил, что последствия удара ликвидировали, а движение трамваев по линии возобновили.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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