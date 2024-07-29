Авария на Беломорканале: размыта перемычка между шлюзами, есть угроза населению

В Карелии на Беломорско-Балтийском канале сегодня утром прорвало перемычку, установленную на время реконструкции. Начался сброс воды, из-за чего возникла угроза местным жителям. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

«Между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6:34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек», – написал губернатор в своем телеграм-канале, добавив, что выехал в Сегежский округ.

Сейчас в зоне аварии, по его словам, работают подразделения пожарной части №18 регионального главка МЧС.

На место аварии дополнительно направлены две группировки спасателей – 50 специалистов МЧС и 65 сотрудников республиканской поисково-спасательный службы.

«Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация», – уточнил Парфенчиков.

Петрозаводск, Новый День

© 2024, РИА «Новый День»

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