В Красноярском крае подросток пытался украсть медь и погиб от удара током

В Красноярском крае группа подростков пыталась похитить медь на трансформаторной электроподстанции. В результате один из несовершеннолетних получил смертельный удар током.

Инцидент произошел в поселке Хребтовый. Юноши 17, 14 и 13 лет забралась на территорию трансформаторной электроподстанции. Один из них открыл запирающее устройство на трансформаторе и взялся руками за токопроводники, находящиеся под напряжением в 10 тысяч вольт.

Как сообщили в региональном управлении СКР, подросток скончался на месте, ему было 14 лет.

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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