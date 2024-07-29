Потерявшуюся под Плесецком двухлетнюю девочку передали врачам

Спасатели и волонтеры нашли двухлетнюю девочку, потерявшуюся днем 28 июля под Плесецком в Архангельской области. Малышка получила переохлаждение, и ее передали врачам.

Родители двухлетней Саши обратились в полицию днем 28 июля и попросили найти их ребенка. Девочка гуляла во дворе частного дома в поселке Белое Озеро, но взрослые отвлеклись и потеряли ребенка из вида, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

К поискам привлекли сотрудников МЧС, неравнодушных местных жителей, волонтеров из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромской и Тверской областей. В район поиска отправили вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологами.

Ребенка в тонком сарафанчике нашли уже ночью по грудь в болоте. Девочка отозвалась на голоса людей и звала маму. Ее согрели и передали врачам.

«С переохлаждением девочка перевезена в местную больницу, госпитализирована. Поисково-спасательная операция завершена», – сообщили в МЧС.

Прокуратура организовала проверку инцидента и заявила, по итогам пример меры прокурорского реагирования.

Плесецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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