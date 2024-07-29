В Таиланде арестовали обменивающую фальшивые доллары россиянку

В Таиланде арестовали гражданку России, которая пыталась обменять фальшивые доллары США. Об этом сообщает The Phuket News.

22-летняя россиянка обратилась в пункт обмена валюты на юго-западном побережье острова Пхукет. Женщина выдала четыре банкноты номиналом 50 долларов, три из которых оказались поддельными.

Сотрудники обменного пункта обратились в полицию. Правоохранители провели обыск на вилле, где живет россиянка, и обнаружили еще 32 фальшивые банкноты. Женщину арестовали. Кроме того, ее друзей, с которыми она прибыла в Таиланд из Шанхая, доставили в полицейский участок для допроса.

Подозреваемая утверждает, что деньги ей передал отец. Она настаивает, что не знала, что купюры поддельные. Тайские следователи не исключают, что россиянка стала жертвой крупной преступной организации.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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