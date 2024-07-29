ФСБ задержала жителя Запорожской области, работавшего на украинскую разведку

В Запорожской области задержан завербованный украинской разведкой местный житель, который передавал ВСУ информацию о подразделениях российских войск для нанесения по ним ударов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчину, гражданина России, завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины. По его заданию россиянин собирал и передавал через Telegram украинской стороне сведения о подразделений ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Расследование ведет следственный отдел УФСБ по Запорожской области.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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