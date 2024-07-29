Туристы потерялись в горах КБР

Два туриста отправили с горы в Кабардино-Балкарии и пропали без вести. Спасатели МЧС России ищут путешественников с помощью вертолета, сообщили в республиканском главке министерства.

«Два путешественника зарегистрировали свой маршрут и отправились в ущелье Адыр-Су. В указанное время они не спустились. Пять специалистов на вертолете Ми-8 обследуют местность», – говорится в сообщении.

В минувшие выходные спасатели КБР эвакуировали альпиниста из Ростовской области из ущелья Адыр-Су на высоте 4000 метров. У туриста случился отек легких во время восхождения.

Нальчик, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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