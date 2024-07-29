В Вологодской области в палаточном лагере произошла вспышка кишечной инфекции

В Вологодской области отравились десять детей, отдыхающих в палаточном лагере. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в Великоустюгском округе, на лыжной базе «Салют», где дети отдыхали в палаточном лагере.

В общей сложности десять несовершеннолетних с симптомами острой кишечной инфекции обратились к медикам. Двоих заболевших госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно.

«В рамках эпидемиологического расследования устанавливаются причины возникновения очага групповой заболеваемости, – говорится в сообщении, – Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Вологодской области».

Вологда, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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