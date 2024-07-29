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Понедельник, 29 июля 2024, 17:49 мск

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Над Белгородской областью уничтожено два беспилотника Украины

Министерство обороны России в понедельник, 29 июля, сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «С 15.55 до 16.40 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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