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Вторник, 30 июля 2024, 11:07 мск

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В Запорожской области мужчина нашел чемодан с гранатами и оставил боеприпасы себе

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Запорожской области

У жителя Мелитопольского района Запорожской области обнаружили чемодан с гранатами и патронами. Мужчина заявляет, что нашел боеприпасы на соседнем участке.

Арсенал обнаружил участковый уполномоченный полиции, когда проводил оперативно-профилактические мероприятия в поселке Мирное. В чемодане хранились 12 гранат с запалами и цинковый короб с более чем 1000 патронами калибра 5,45.

Житель заявил, что нашел чемодан в яме на участке по соседству, но решил оставить боеприпасы при себе вместо того, чтобы отнести находку в правоохранительные органы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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