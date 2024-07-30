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Вторник, 30 июля 2024, 11:07 мск

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В Башкирии парапланерист приземлился на туристку

Фото: pixabay

В Башкирии женщина получила травмы, когда на нее упал парапланерист. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел на горе Торатау. Мужчина на параплане при неудачном приземлении сбил женщину. В результате пострадавшую госпитализировали в больницу Стерлитамака.

У туристки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой ключицы и двух ребер. Спасатели транспортировали женщину на носилках.

Сам парапланерист получил незначительные ушибы. От госпитализации он отказался.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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