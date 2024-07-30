В Башкирии парапланерист приземлился на туристку

В Башкирии женщина получила травмы, когда на нее упал парапланерист. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел на горе Торатау. Мужчина на параплане при неудачном приземлении сбил женщину. В результате пострадавшую госпитализировали в больницу Стерлитамака.
У туристки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой ключицы и двух ребер. Спасатели транспортировали женщину на носилках.
Сам парапланерист получил незначительные ушибы. От госпитализации он отказался.
Уфа, Зоя Осколкова
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