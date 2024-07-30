Мужчина залез в окно квартиры жительницы Петербурга и надругался над ней

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту сексуального насилия над женщиной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает СК РФ.

По информации следственных органов Северной столицы, в ночь на 24 июля злоумышленник проник через открытое окно в квартиру на первом этаже дома по Октябрьской набережной и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 52-летней женщины.

СКР возбудил уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и незаконном проникновении в жилище.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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