На всероссийском турслете в Северной Осетии произошло массовое отравление

В Северной Осетии 11 детей попали в больницу из-за отравления. Об этом сообщила министр образования и науки по республике Элла Алибекова.

По ее словам, инцидент произошел на всероссийском турслете. Дети вернулись из похода на базу и прошли обязательный медосмотр.

В результате у пятерых оказалась повышенная температура тела, а еще у шести выявлено кишечное расстройство. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.

«Принято решение незамедлительно вывезти детей в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», – сообщила Алибекова.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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