На всероссийском турслете в Северной Осетии произошло массовое отравление

В Северной Осетии 11 детей попали в больницу из-за отравления. Об этом сообщила министр образования и науки по республике Элла Алибекова.
По ее словам, инцидент произошел на всероссийском турслете. Дети вернулись из похода на базу и прошли обязательный медосмотр.
В результате у пятерых оказалась повышенная температура тела, а еще у шести выявлено кишечное расстройство. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.
«Принято решение незамедлительно вывезти детей в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», – сообщила Алибекова.
Владикавказ, Зоя Осколкова
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