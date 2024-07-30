В Керчи произошло массовое отключение электричества

Первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин во вторник, 30 июля, сообщил, что из-за аварии на высоковольтной подстанции в Керчи более 50 тысяч потребителей в регионе остались без электроэнергии.

В своем Telegram-канале Воронкин написал: «По связи с нарушением технологического процесса в 17.05 час. на высоковольтной подстанции в г. Керчь произошла реализация отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа».

«Обесточено: 362 ТП, г. Керчь, с. Бондаренково, с. Егоров, с. Курортное, с. Войково, с. Глазовка, с. Осовины, с. Юркино, 23140 точки поставок, 53222 чел. Объемы требуемых для выполнения работ уточняются. Планируемый срок восстановления электроснабжения – порядка 3 часов», – добавил замминистра.

Керчь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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