В результате удара Израиля по Ливану есть раненые, в том числе, дети

В результате израильского удара по южному пригороду Бейрута, число пострадавших достигло 17 человек, включая женщину и шестерых детей, – передает ливанский телеканал Al Jadeed.

Со ссылкой на данные собственного корреспондента телеканал сообщает: «Количество раненых в результате налета на южный пригород Бейрута Харет Хрейк достигло 17, среди них женщина и шесть детей».

Отметим, что российский МИД назвал удары Израиля по Ливану «грубым нарушением международного права».

Бейрут, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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