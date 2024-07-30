Украинцы второй раз за день обстреляли Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник, 30 июля, сообщил о повторном обстреле со стороны ВСУ города Шебекино, в результате чего были повреждены частные дома и автомобиль.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Под повторным обстрелом ВСУ город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. На текущий момент зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также осколками посечены один многоквартирный дом, два коммерческих здания и один легковой автомобиль. Информация уточняется, подомовой обход будет продолжен утром».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube