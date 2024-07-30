В результате израильского авиаудара по Бейруту ранено почти 70 человек

Минздрав Ливанской Республики в ночь на среду, 31 июля, сообщил о ранениях, как минимум, 68 человек в результате израильского удара по южному пригороду столицы страны.
В сообщении, размещенном в Telegram-канале Минздрава Ливана, говорится: «По меньшей мере, 68 человек доставлены в больницы Бейрута с ранениями и травмами. В тяжелом состоянии находятся 14 человек».
Ранее сообщалось о ранении 17 человек и гибели женщины.
Напомним, что 30 июля истребители израильских ВВС выпустили четыре ракеты по южному пригороду Бейрута, где находятся офисы шиитской милиции «Хезболла».
Бейрут, Иван Бабурин
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