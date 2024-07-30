Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в ночь на среду, 31 июля, сообщил об уничтожении над территорией региона беспилотника Украины самолетного типа.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!»

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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