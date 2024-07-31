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Среда, 31 июля 2024, 13:43 мск

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Два жителя Татарстана попали в больницу после удара молнии

В Татарстане двое мужчин госпитализированы после удара молнии. Об этом сообщили РИА «Новости» в Республиканской клинической больнице.

«Двое мужчин получили травмы в результате удара молнии в селе Столбище Лаишевского района Татарстана. Они передвигались под дождем в момент удара молнии», – сказал собеседник агентства.

39-летний пострадавший получил ожоги 1-2 степени почти трети поверхности тела. В настоящее время находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

52-летний мужчина госпитализирован в отделение острого хирургического лечения, он жалуется на боль и онемение в области ног. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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