Два жителя Татарстана попали в больницу после удара молнии

В Татарстане двое мужчин госпитализированы после удара молнии. Об этом сообщили РИА «Новости» в Республиканской клинической больнице.
«Двое мужчин получили травмы в результате удара молнии в селе Столбище Лаишевского района Татарстана. Они передвигались под дождем в момент удара молнии», – сказал собеседник агентства.
39-летний пострадавший получил ожоги 1-2 степени почти трети поверхности тела. В настоящее время находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
52-летний мужчина госпитализирован в отделение острого хирургического лечения, он жалуется на боль и онемение в области ног. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.
Казань, Зоя Осколкова
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