Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 31 июля, сообщил об ударе украинских беспилотников по трем населенным пунктам региона. Жертв и пострадавших нет.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Три населенных пункта атакованы ВСУ с помощью БПЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Грайворонском городском округе в селе Безымено после сброса 2 взрывных устройств с беспилотников разбиты кровли в двух частных домах. В Шебекинском городском округе в селе Терезовка в результате детонации дрона-камикадзе повреждена кровля частного жилого дома. В селе Муром еще один дрон атаковал частное домовладение – повреждены фасад дома и ограждение. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube