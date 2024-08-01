Легковушка влетела в грузовик в Татарстане: трое погибших

Три человека стали жертвами ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Бавлинском районе Татарстана. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла сегодня около 6:30 на 1268 км автодороги М5 «Урал». Водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным, «будучи в утомленном состоянии, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с КамАЗом», говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки скончались на месте аварии.
Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.
Казань, Наталья Петрова
© 2024, РИА «Новый День»