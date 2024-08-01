Легализовали сотни иностранцев: в Воронеже накрыли канал незаконной миграции

Полиция задержала в Воронеже двух граждан Узбекистана и шесть местных жителей, организовавших канал незаконной миграции. Фигуранты подозреваются в легализации более 500 граждан из стран Средней Азии. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

По информации правоохранителей, задержанные через фирму-посредника организовали получение фиктивных сертификатов о прохождении экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства России. Собранные пакеты документов они передавали в государственные органы для получения разрешительных миграционных документов, дающих право на пребывание в России.

Всего фигуранты легализовали по этой схеме более 500 иностранцев. Однако число эпизодов может значительно вырасти, поскольку в ходе обысков дома у задержанных «изъяты паспорта, бланки, печати и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о системном предоставлении таких услуг», – отметили в полиции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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