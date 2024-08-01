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Четверг, 1 августа 2024, 19:41 мск

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Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Фото Минобороны РФ

Министерство обороны РФ в четверг, 1 августа, сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 18.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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