Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Министерство обороны РФ в четверг, 1 августа, сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области.
В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 18.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».
Москва, Иван Бабурин
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