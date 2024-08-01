В Белгородской области ранено три мирных жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 1 августа, сообщил о ранениях трех мирных жителей Шебекинского городского округа в результате атаки укранских дронов.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Количество пострадавших в результате атаки дрона на пассажирский автобус в Шебекино увеличилось до трех. Мужчина с осколочными ранениями лица, левого предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение».

«В районе села Новая Таволжанка в результате обстрела пострадал ребенок. Бригадой СМП 12-летний мальчик с осколочным ранением левого бедра доставлен в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, но госпитализировали в отделение реанимации для динамического наблюдения».

Ранее сообщалось о ранении двух человек.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube