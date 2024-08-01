Путину доложили о ЧП в Нижнем Тагиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 1 августа сообщил о том, что Владимир Путин выслушал доклад губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля сказал: «Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, о том, как организуются пункты временного размещения, как оказывается помощь пострадавшим и какдля граждан обеспечиваются все социальные услуги».

Ранее в этот день в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного дома по адресу ул. Сибирская, 81 из-за взрыва газовоздушной смеси.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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