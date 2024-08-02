В Якутии десять человек пострадали в аварии с грузовиком

В Якутии столкнулись грузовик и микроавтобус. По предварительным данным, пострадали десять человек, один из них погиб. Причины аварии устанавливаются.

ДТП произошло на 768-м километре трассы «Лена». Микроавтобус врезался в грузовик, который в этот момент находился на обочине.

Всего пострадали десять человек, один из них погиб от полученных травм. В тяжелом состоянии в реанимации находятся пять человек, состояние еще одного оценивается как крайне тяжелое.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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