В Омске из-за электросамоката загорелся дом. Погибла девочка

В Омске на пожаре в частном доме, который возник из-за самовозгорания электросамоката, погибла 13-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, пожар в жилом доме, расположенном по улице 23-Северная, произошел около часа ночи. Причиной возгорания, предварительно, стало замыкание аккумуляторной батареи электрического самоката.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертизы для установления точной причины пожара.

Омск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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