Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае

На трассе в Краснодарском крае лоб в лоб столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Смертельная авария произошла сегодня в 04:00 на дороге Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края. По данным правоохранителей, 24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Камри».

В результате лобового ДТП погибли водитель и 18-летний пассажир «Форд Фокуса», а также 49-летний водитель японского автомобиля. 20-летний пассажир «Форда» доставлен в реанимацию больницы в Кропоткине.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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