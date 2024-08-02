Жителя Кузбасса обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством

В Кемеровской области задержали 61-летного жителя, который выступил инициатором конфиденциального сотрудничества с иностранным государством. Об этом сообщает УФСБ по региону.

По данным российских спецслужб, мужчина через соцсети подготовил и направил в иностранные организации электронные письма, в которых предложил оказывать помощь в деятельности, направленной против безопасности России. В ФСБ добавили, что фигурант придерживается антироссийских взглядов, а также выражает негативное отношение к СВО.

Уголовное дело возбуждено по дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Расследование продолжается.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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