В Гаграх крупный пожар дошел до дачи Сталина. Есть повреждения

Крупный пожар произошел вблизи города Гагры. Днем 1 августа в горах Абхазии вдоль Сухумского шоссе, ведущего из Краснодарского края к Гаграм, загорелся лес. Огонь охватил не менее 60 гектаров около уникального музея «Дача Сталина», сообщает издание sochi-bloknot.ru.

На место ЧП незамедлительно выехало 5 пожарных расчетов, однако, из-за рельефа местности и толстого слоя сухой хвои и травы, потушить возгорание было непросто.

Позже появилась информация о том, что пламя добралось до дачи Сталина «Холодная речка». В здании частично обгорело одно окно, но, к счастью, возгорание на участке быстро удалось ликвидировать.

В настоящее время борьба с огнем в лесной местности продолжается. Отмечается, что угрозы жилым домам и расположенному рядом пансионату «Солнечный» нет.

Местные власти подчеркивают, что Абхазия пока не будут просить помощи у России.

Гагры, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube