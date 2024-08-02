Житель Омска шпионил для украинских спецслужб и собирался воевать на стороне ВСУ

В Омске задержали мужчину, который получил от украинских кураторов задание собирать сведения о военных объектах и планировал уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

По данным спецслужб, 22-летний подозреваемый «выражал намерение пополнить ряды вооруженных украинских формирований с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных сил РФ», для чего «планировал направить анкеты для вступления в ряды запрещенных в РФ террористических организаций».

Мужчина получил контактировал в мессенджере с куратором, «от которого получил задание собирать информацию о военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса». Кроме того, установлена причастность подозреваемого к оправданию в интернете деятельности украинских террористических структур.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за публичные призыв к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Омск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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