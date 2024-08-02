Украина обстрелял село в Каховском районе

Администрация Каховского муниципального округа Херсонской области в пятницу, 2 августа, сообщила об обстреле со стороны Украины села Любимовка, в результате чего загорелись дома.

В сообщении администрации, в частности, говорится: «Сегодня очень сильно обстреляли поселок Любимовка. Было три прилета с миномета, один с дрона. Около центра села в результате прилетов загорелось несколько домов, жильцов там сейчас нет, но рядом находится магазин и административное здание территориального отдела».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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