В Нижнем Тагиле 3 августа будет День траура

Глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил Днем траура. «Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле будет объявлен днем траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81», – сообщил глава города в своем телеграм-канале.

Напомним, что в четверг, 1 августа, в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси. Причины произошедшего выясняются.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих правилам безопасности и повлекших гибель людей. В настоящий момент оно бесфигурантное.

В настоящий момент подтверждена гибель семи человек, еще 16 получили травмы различной тяжести.

Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Евгений написал в своем телеграм-канале, что верующие Екатеринбургской епархии молятся обо всех, кого задела тагильская беда: «Молимся о жертвах чрезвычайного происшествия в родном сердцу Нижнем Тагиле. О скорейшем исцелении пострадавших и об упокоении погибших. Сугубо молимся о новопреставленных отроковицах Анне и Феодоре (Полине), воспитанницах воскресной школы храма Воскресения Христова на Вагонке. Которых до последнего надеялись найти живыми. Но не смогли. И об их родителях и о братиках и сестренках, им тяжелее всех... Молитвы о них звучат во многих храмах Екатеринбургской митрополии. Дай Бог сил и главе города Владиславу Пинаеву. Пусть Всемогущий Господь управляет руками мужественных спасателей!".

Нижний Тагил, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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